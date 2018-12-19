33-летнего Виталия Маркина, пропавшего по дороге из Брянска в Сочи, нашли живым
Об этом сообщили добровольцы в соцсетях
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33-летнего Виталия Маркина, пропавшего по дороге из Брянска в Сочи, нашли живым. Об этом сообщили волонтеры в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.
Мужчина 13 декабря отправился на машине из нашего города в Сочи. С тех пор никто его не видел. Виталия искали в Брянской области, а также в больницах Ростовской области и Краснодарского края.
Сообщение о его пропаже появилось 18 декабря. На следующий день мужчину нашли живым.
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