19 Дек. 12:06 2018-12-19T12:06:00+03:00

Об этом сообщили добровольцы в соцсетях

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33-летнего Виталия Маркина, пропавшего по дороге из Брянска в Сочи, нашли живым. Об этом сообщили волонтеры в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Мужчина 13 декабря отправился на машине из нашего города в Сочи. С тех пор никто его не видел. Виталия искали в Брянской области, а также в больницах Ростовской области и Краснодарского края.

Сообщение о его пропаже появилось 18 декабря. На следующий день мужчину нашли живым.

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