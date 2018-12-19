2018-12-19T11:53:56+03:00
Общество

Прокуратура заметила, что в Брянске по вечерам нет маршруток

Представление внесли главе горадминистрации
Марина АНТОНОВА
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Чиновники скоро смогут наказывать нарушителей.Чиновники скоро смогут наказывать нарушителей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокуратура Брянска наконец-то заметила, что в городе по вечерам не ходит общественный транспорт. Во время проверки установили, что перевозчики не соблюдают установленное расписание движения, а вечерами не ездят совсем. Тем самым они нарушают условия муниципального контракта, который с ним заключили городские власти. Или не выполняют условия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту.

Контролировать работу маршрутных такси, троллейбусного и автобусного предприятия должны чиновники из отдела транспорта Брянской городской администрации. Но они этого не делали. Поэтому преставление внесли мэру города. В итоге власти разработали административный регламент, по которому будут следить за исполнением контрактов. Сейчас документ проходит согласование, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Благодаря новому правовому акту, чиновники смогут наказывать нарушителей.

Напомним, на отсутствие общественного транспорта по вечерам часто жалуются горожане. После восьми часов вечера сложно добраться до окраин Брянска. Люди не могут уехать домой после работы. Иногда приходится тратиться на такси.

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