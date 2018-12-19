Эффективное энергохозяйство сэкономило БМЗ 30 миллионов рублей

19 Дек. 11:36 2018-12-19T11:36:07+03:00

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Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») сэкономил в 2018 году более 30 миллионов рублей благодаря рациональному использованию энергоресурсов. Итоги работы служба главного энергетика предприятия подвела накануне профессионального праздника – Дня энергетика.

Основную долю экономии принесли автоматизация и диспетчеризация энергетического хозяйства.

На сегодняшний день централизованный диспетчерский центр БМЗ контролирует практически все объекты подачи тепло- и электроэнергии. За подачу тепла на заводе отвечают 6 котельных, 24 воздушных газогенератора, 21 приточная установка, 440 инфракрасных обогревателей. Электроэнергией обеспечивают пять модернизированных распределительных подстанций.

Специализированный программный комплекс позволяет непрерывно отслеживать состояние всего энергетического оборудования. Это дает возможность выстроить график проведения плановых ремонтов на основании данных о состоянии оборудования,