На клинцовского депутата, который распускал руки на подростка, завели уголовное дело
Александру Дзюбину вменяют в вину умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнему
Подробности дела пока не разглашают в интересах следствия.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На депутата Клинцовского городского Совета Александра Дзубана завели уголовное дело. Ему вменяют в вину умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Подробности дела пока не разглашают в интересах следствия, рассказали "Комсомолськой правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СУ СКР России. Расследование его продолжается.
Александр Дзубан занимает в Клинцовском горсовете пост председателя комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, сфере обслуживания и экономической реформе.
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