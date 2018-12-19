На клинцовского депутата, который распускал руки на подростка, завели уголовное дело

19 Дек. 10:40 2018-12-19T10:40:01+03:00

Подробности дела пока не разглашают в интересах следствия. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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На депутата Клинцовского городского Совета Александра Дзубана завели уголовное дело. Ему вменяют в вину умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Подробности дела пока не разглашают в интересах следствия, рассказали "Комсомолськой правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СУ СКР России. Расследование его продолжается.

Александр Дзубан занимает в Клинцовском горсовете пост председателя комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, сфере обслуживания и экономической реформе.

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