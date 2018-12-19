В Унече неизвестный автомобилист сбил пенсионерку и уехал

19 Дек. 09:24 2018-12-19T09:24:49+03:00

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В брянском городе Унеча неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 78-летнюю пенсионерку-нарушительницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра во вторник, 18 декабря, на улице Ленина.

По предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Суражской в сторону улицы Крупской. Пожилая женщина в это время перебегала дорогу в неположенном месте.

Пенсионерка ушибла нос. Медики ее осмотрели и отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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