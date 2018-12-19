2018-12-19T09:05:22+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 33-летнего Виталия Маркина

Мужчина отправился на машине в Сочи
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 33-летнего Виталия Маркина. Мужчину последний раз видели 13 декабря, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях. В этот день он отправился на машине из Брянска в Сочи. С тех пор никто не знает, где он находится.

Виталий Маркин уехал на автомобиле "Тойота Церес" серого цвета. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Добровольцы также ищут мужчину в Ростовской области и Краснодарском крае.

Приметы Виталий Маркина: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, короткие темные волосы, длинная челка сзади собрана в хвост, карие глаза.

Если вы видели Виталия или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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