В Брянске стартовал конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку

18 Дек. 18:42 2018-12-18T18:42:59+03:00

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В Брянске стартовал конкурс «Самый-самый Дед Мороз». За звание лучшего Деда Мороза и Снегурочки борются школьники и студенты.

Конкурс пройдет в этом году уже в 15-й раз. По традиции, он состоит из двух этапов. Сначала учебные заведения представляют на суд своих сказочные героев. А затем они покажут небольшое театральное представление.

Судить конкурсантов будут представители городского управления образования, Советской районной администрации, художественный руководитель парка-музея имени Толстого, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Председателем является Александр Воронов, который много лет подряд был главным Дедом Морозом Советского района.

Имена победителей назовут 25 декабря на Театральной площади. Церемония будет называться «Парад Дедов Морозов». Лучшие Дед Мороз и Снегурочка откроют главную городскую елку.

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