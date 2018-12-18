В Брянске на площади Ленина установили елку из шаров и роз

18 Дек. 18:27 2018-12-18T18:27:43+03:00

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Брянск продолжают украшать к Новому году. 18 декабря на площади Ленина установили еще один новогодний арт-объект. Елка из роз и шаров - это творческий проект коллектива и воспитанников детского сада №22 «Лесная сказка» и дорожного управления, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

17 декабря на площади Партизан установили еще две елки, которые изготовили брянские мастера. Похожая елочка появилась на кольце на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова.

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