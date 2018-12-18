18 Дек. 18:05 2018-12-18T18:05:24+03:00

17 декабря в Городском Доме культуры Советского района прошли публичные слушания. Горожане обсудили проект бюджета города Брянска на 2019 год, на плановый период 2020 и 2021 годов и Стратегию развития города Брянска на период до 2030 года.

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По информации городского финансового управления, бюджет на ближайшие три года прогнозируется сбалансированный. На 2019 год доходы и расходы составят 7 млрд. 47 млн. рублей, на 2020 год – 6 млрд. 942 млн. рублей, на 2021 год – 6 млрд. 851 млн. рублей. Основные характеристики сформированы исходя из планируемого объема налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из области и необходимости обеспечения сбалансированности бюджета. В процессе исполнения документ будет корректироваться в сторону увеличения по мере поступления дополнительных субсидий.

Основными приоритетами расходов, как и прежде, являются выполнения социальных обязательств. Запланировано увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года до 11 280 рублей в месяц. Также продолжится исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации. Общий объем социально значимых расходов на 2019 год составляет 5 млрд. 481 млн. рублей, это 77,8% от общего объема расходов. При этом 65,8% — средства на отрасль «Образование».

В расходной части бюджета предусмотрено софинансирование на строительство, капитальный ремонт и текущее содержание дорог, постройку второй очереди «Первомайского моста», возведение школы на 1225 мест, двух детских садов и семи пристроек к детским садам. Откроется дополнительно 720 мест для детей дошкольного возраста.

На публичных слушаниях горожане также изучили Стратегию социально-экономического развития города Брянска на период до 2030 года. Этот объемный документ разрабатывался специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы с привлечением максимально широкого круга экспертов. В стратегии учтены мнения и предпочтения жителей города по различным направлениям. В соответствии с федеральным законом №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» данный документ должен быть принят до 1 января 2019 года.

Проект Стратегии ранее был рассмотрен на всех комитетах Брянского горсовета и заседаниях районных депутатских групп. На очередном заседании Малого совета Глава города Брянска Александр Хлиманков призвал коллег еще раз внимательно изучить проект и внести свои предложения, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании Брянского горсовета.

По информации городского комитета по экономике, на сегодняшний день стратегическое управление в областном центре осуществляется в рамках Стратегии социально-экономического развития города Брянска на период до 2025 года. Необходимость актуализации действующего документа возникла в связи с изменениями в государственной политике. Решающее значение имел Указ Президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Указ предусматривает разработку и реализацию 12-ти национальных проектов в различных областях.

Стратегия социально-экономического развития города Брянска до 2030 года определяет приоритеты по следующим направлениям: качество жизни и человеческий капитал, производительный труд в экспортоориентированной цифровой экономике, агломерационное транспортно-логистическое развитие инфраструктуры и управления. Для этого на территории города планируется развитие пяти концепций — машиностроительной, радиоэлектронной, агропищевой, транспортно-логистической, туристско-рекреационной.

Участники публичных слушаний после обсуждения поддержали бюджет города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и Стратегию развития города Брянска на период до 2030 года. Было рекомендовано городским депутатам принять данные документы на заседании Брянского горсовета.

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