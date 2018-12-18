В Брянской области установили новый минимальный размер оплаты труда

18 Дек. 17:52 2018-12-18T17:52:00+03:00

Соглашение об установлении нового МРОТа подписали в декабре. Фото: Иван ВИСЛОВ

Для бюджетников он составит - 11,3 тысячи рублей, для сотрудников коммерческих организаций - 12 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Брянской области установили новый МРОТ. Региональное соглашение об этом в начале декабря подписали правительство Брянской области, союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей.

С 1 января минимальная зарплата у бюджетников составит 11,3 тысячи рублей. Для сотрудников коммерческих организаций - 12 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».