В Брянской области установили новый минимальный размер оплаты труда
Для бюджетников он составит - 11,3 тысячи рублей, для сотрудников коммерческих организаций - 12 тысяч рублей
Соглашение об установлении нового МРОТа подписали в декабре.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области установили новый МРОТ. Региональное соглашение об этом в начале декабря подписали правительство Брянской области, союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей.
С 1 января минимальная зарплата у бюджетников составит 11,3 тысячи рублей. Для сотрудников коммерческих организаций - 12 тысяч рублей.
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