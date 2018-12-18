По факту гибели рабочего на проспекте Московском в Брянске завели уголовное дело
Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников, ответственных за безопасность труда на объекте
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области
Изменить размер текста:
По факту гибели рабочего на проспекте Московском следователи завели уголовное дело.
- Во время следствия будут установлены лица, ответственные за соблюдение требований безопасности труда, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Их действиям дадут соответствующую уголовно-правовую оценку.
Напомним, ЧП на проспекте Московском произошло во вторник, 18 декабря, около 14.00. При обрушении котлована погиб 49-летний мужчина.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».