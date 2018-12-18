По факту гибели рабочего на проспекте Московском в Брянске завели уголовное дело

18 Дек. 17:34 2018-12-18T17:34:22+03:00

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников, ответственных за безопасность труда на объекте

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По факту гибели рабочего на проспекте Московском следователи завели уголовное дело.

- Во время следствия будут установлены лица, ответственные за соблюдение требований безопасности труда, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Их действиям дадут соответствующую уголовно-правовую оценку.

Напомним, ЧП на проспекте Московском произошло во вторник, 18 декабря, около 14.00. При обрушении котлована погиб 49-летний мужчина.

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