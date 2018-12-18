За день телефонные мошенники обманули троих брянцев

18 Дек. 16:19 2018-12-18T16:19:48+03:00

С начала года брянцы перевели телефонным мошенникам около пяти миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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За один день 17 декабря телефонные мошенники обманули троих брянцев. Первой жертвой злоумышленников стал 60-летний преподаватель. Ему на телефон с московского номера позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что банковская карта мужчины заблокирована. Чтобы ее «разблокировать» нужно была назвать реквизиты счета. В итоге с карты были списаны 26 тысяч 800 рублей.

Второй жертвой мошенников стал 20-летний житель Новозыбкова, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Он перевел 3 тысячи 900 рублей своему «другу», который якобы попросил о помощи в соцсетях.

Еще один лжесотрудник банка позвонил 43-летнему продавцу из Суражского района. Он напугал, что из-за технической ошибки все деньги с карты списаны. Чтобы их вернуть, нужно было назвать реквизиты. После этого денег на счете действительно не оказалось.

Кстати, с начала года брянцы перевели телефонным мошенникам около пяти миллионов рублей.

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