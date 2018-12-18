2018-12-18T16:19:48+03:00
Происшествия

За день телефонные мошенники обманули троих брянцев

Преступления совершили 17 декабря
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
С начала года брянцы перевели телефонным мошенникам около пяти миллионов рублей.С начала года брянцы перевели телефонным мошенникам около пяти миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За один день 17 декабря телефонные мошенники обманули троих брянцев. Первой жертвой злоумышленников стал 60-летний преподаватель. Ему на телефон с московского номера позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что банковская карта мужчины заблокирована. Чтобы ее «разблокировать» нужно была назвать реквизиты счета. В итоге с карты были списаны 26 тысяч 800 рублей.

Второй жертвой мошенников стал 20-летний житель Новозыбкова, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Он перевел 3 тысячи 900 рублей своему «другу», который якобы попросил о помощи в соцсетях.

Еще один лжесотрудник банка позвонил 43-летнему продавцу из Суражского района. Он напугал, что из-за технической ошибки все деньги с карты списаны. Чтобы их вернуть, нужно было назвать реквизиты. После этого денег на счете действительно не оказалось.

Кстати, с начала года брянцы перевели телефонным мошенникам около пяти миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске стартовал конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку
В Брянске на площади Ленина установили елку из шаров и роз
Наладить работу троллейбусов после ЧП на проспекте Московском в Брянске пообещали к семи вечера
Для соцслужб Брянской области купили 12 машин
Публичные слушания
В Брянской области установили новый минимальный размер оплаты труда
По факту гибели рабочего на проспекте Московском в Брянске завели уголовное дело
В Брянске запретили парковаться у здания Володарского районного суда
В Брянске ищут родителей для тринадцатилетней Екатерины
Для брянских деревень купили три мобильных медицинских комплекса
В Брянске прикрыли канал поставки героина из столицы
За неделю гриппом и ОРВИ на Брянщине заразились больше шести тысяч человек
В Брянске главного механика дорожного управления будут судить за падение рабочих с автовышки
Брянский учитель вошла в топ-100 лучших педагогов России
ЛДПР объявляет о начале новогоднего марафона
Брянские журналисты отправятся на пресс-конференцию Владимира Путина
В Брянске завершили ремонт дворов
Суд обязал трубчевских врачей возить пациента гемодиализ в Брянск
Брянщина выходит в лидеры по производству топленого снега
Брянский суд оставил в силе приговор борцу с коррупцией, который сам попался на взятках
В Трубчевске лоб в лоб столкнулись две иномарки: один водитель погиб
Брянские пожарные получат новую технику
В Брянске поймали двух парней, которые крали аккумуляторы в отечественных машинах
На Покровской горе в Брянске установят дополнительные фонари
В Брянске на Набережной установили видеонаблюдение
За неделю жители Брянской области перевели «телефонным» мошенникам почти 600 тысяч рублей
Брянцам предложили проголосовать за открытие нового маршрута «Поликлиника БАЗ - Мясокомбинат»
В Брянской области прошел слет школьников-активистов