В Брянске запретили парковаться у здания Володарского районного суда

18 Дек. 15:49 2018-12-18T15:49:49+03:00

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В Брянске запретили останавливаться и парковать машину у здания Володарского районного суда. Он находится в доме №9 на улице Профсоюзов. Здесь установили дорожные знаки: "Остановка и стоянка запрещена", "Зона действия знака" и "Работает эвакуатор".

Машину нельзя оставить по двум сторонам проезжей части и с двух боковых сторон здания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. И просят водителей быть внимательными на дорогах.

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