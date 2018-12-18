В Брянске запретили парковаться у здания Володарского районного суда
Вокруг установили дорожные знаки
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В Брянске запретили останавливаться и парковать машину у здания Володарского районного суда. Он находится в доме №9 на улице Профсоюзов. Здесь установили дорожные знаки: "Остановка и стоянка запрещена", "Зона действия знака" и "Работает эвакуатор".
Машину нельзя оставить по двум сторонам проезжей части и с двух боковых сторон здания, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. И просят водителей быть внимательными на дорогах.
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