18 Дек. 15:20 2018-12-18T15:20:37+03:00

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В Брянске ищут родителей для тринадцатилетней Екатерины. Родные родители девочки лишены родительских прав. Долгое время она жила в приемной семье. Сейчас ребенок находится в одном из социально-реабилитационных учреждений города, сообщают в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

У Екатерины нет хронических заболеваний. Она учится в шестом классе. Девочка общительная, легко находит общий язык со взрослыми и детьми. У нее есть активная жизненная позиция.

Екатерине нужны заботливые и любящие родители. Если вы хотите взять ребенка на воспитание в свою семью, обратитесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства горадминистрации.

Адрес: улица Октябрьская, 79.

Телефон: 8(4832) 72-33-21.

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