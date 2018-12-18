Для брянских деревень купили три мобильных медицинских комплекса

18 Дек. 15:06 2018-12-18T15:08:15+03:00

Они будут обслуживать населенные пункты, где живет меньше 100 человек

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В Брянской области купили три мобильных медицинских комплекса. Они будут обслуживать населенные пункты, где живет меньше 100 человек. Торжественная церемония вручения ключей от комплексов прошла во вторник, 18 декабря, в Севске.

Передвижные медицинские пункты получили Брянская межрайонная больница, Дятьковская районная больница имени Виктора Понизова и Севская центральная районная больница, сообщают в пресс-службе областного правительства. Деньги на них, 47,5 миллиона рублей, выделили из резервного фонда правительства России.

В мобильных комплексах будут принимать узкие специалисты: невролог, гинеколог, кардиолог, офтальмолог, врач УЗИ, детские травматолог, уролог, эндокринолог, стоматолог, хирург и педиатр. В комплексе могут провести лабораторные и инструментальные исследования.

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