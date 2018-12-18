В Брянске прикрыли канал поставки героина из столицы

18 Дек. 14:33 2018-12-18T14:33:09+03:00

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В Брянске прикрыли межрегиональный канал поставки героина из Москвы. Сотрудники регионального УФСБ в декабре задержали двух граждан Таджикистана, которые были причастны к организации незаконного бизнеса.

У иностранцев изъяли 284 грамма наркотика, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Героин переправляли в Брянск, чтобы потом продать потребителям бесконтактным способом.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ». Расследование его продолжается.

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