В Брянске прикрыли канал поставки героина из столицы
Сотрудники УФСБ задержали двух граждан Таджикистана
Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.
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В Брянске прикрыли межрегиональный канал поставки героина из Москвы. Сотрудники регионального УФСБ в декабре задержали двух граждан Таджикистана, которые были причастны к организации незаконного бизнеса.
У иностранцев изъяли 284 грамма наркотика, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Героин переправляли в Брянск, чтобы потом продать потребителям бесконтактным способом.
На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ». Расследование его продолжается.
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