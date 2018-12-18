За неделю гриппом и ОРВИ на Брянщине заразились больше шести тысяч человек

18 Дек. 13:56 2018-12-18T13:56:54+03:00

В городе заболеваемость на 12 процентов ниже эпидемиологического порога. Фото: Евгения ГУСЕВА

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За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ на Брянщине заразились больше шести тысяч человек. Эпидемиологический порог по области превышен на 8,2 процента. В основном, болеют школьники и взрослые. В остальных возрастных группах заболеваемость не превысила эпидпорог, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области.

В Брянске к врачам с симптомами простуды обратились больше трех тысяч человек. В городе заболеваемость на 12 процентов ниже эпидемиологического порога.

Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют не бывать в местах с большим скоплением людей. После улицы и, особенно, общественного транспорта, тщательно мыть руки с мылом. Часто проветривать помещения, в которых находитесь. Увлажнять воздух и регулярно делать влажную уборку дома и на работе. Вести здоровый образ жизни с физическими нагрузками, правильным питанием с большим количеством витаминов и полноценным сном.

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