В Брянске главного механика дорожного управления будут судить за падение рабочих с автовышки
В Брянске будут судить главного механика дорожного управления Советского района за падение двух рабочих с автовышки. Следователи закончили расследовать уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
ЧП случилось около двух часов дня 8 февраля на улице Менжинского. Рядом с домом №4 обрезали деревья на автовышке. Внезапно подъемный механизм сложился. Двое рабочих упали с высоты около 20 метров. Они получили тяжелые травмы.
По версии следствия, причиной аварии стало то, что главный механик не исполнил свои обязанности – при осмотре подъемного механизма не заметил трещины по металлу, которые и привели к разрушению конструкции.
В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».