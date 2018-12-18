В Брянске главного механика дорожного управления будут судить за падение рабочих с автовышки

18 Дек. 13:33 2018-12-18T13:33:22+03:00

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В Брянске будут судить главного механика дорожного управления Советского района за падение двух рабочих с автовышки. Следователи закончили расследовать уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

ЧП случилось около двух часов дня 8 февраля на улице Менжинского. Рядом с домом №4 обрезали деревья на автовышке. Внезапно подъемный механизм сложился. Двое рабочих упали с высоты около 20 метров. Они получили тяжелые травмы.

По версии следствия, причиной аварии стало то, что главный механик не исполнил свои обязанности – при осмотре подъемного механизма не заметил трещины по металлу, которые и привели к разрушению конструкции.

В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде.

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