Брянский учитель вошла в топ-100 лучших педагогов России

18 Дек. 13:16 2018-12-18T13:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский учитель Наталья Лукутина вошла в рейтинг 100 лучших учителей России. Список составило Министерство просвещения. Победителей выбирали из 1000 кандидатов, которые подали заявки из 37 регионов страны. Лучшие педагоги получат денежное поощрение - гранд президента РФ, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.

Наталья Анатольевна работает в Лопушской средней школе имени Николая Грибачева в Выгоничском районе. Она преподает биологию. Наталья Лукутина - Почетный работник образования. В 2007 году она получила министерскую грамоту и президентский грант.

Фото: сайт Лопушской средней школы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».