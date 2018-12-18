2018-12-18T12:21:54+03:00
Общество

В Брянске завершили ремонт дворов

Стоимость благоустройства составила от 1,2 до 7,1 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на прошлой неделе завершили ремонт всех дворов, скверов и парка. В городской администрации подвели итоги программы «Формирование комфортной городской среды».

В этом году на благоустройство территорий выделили около 130 миллионов рублей, напомнили в пресс-службе брянской мэрии. На эти деньги были отремонтировали 18 дворов и три сквера и парк.

Стоимость ремонтов во дворах варьировалась от 1,2 до 7,1 миллиона рублей. В 17 установили детское игровое оборудование, в 8 дворах - спортивное. Здесь улучшили освещение, спилили аварийные деревья, обустраивали цветники, огораживали газоны.

В следующем году благоустройство дворов продолжат. Адреса, которые войдут в программу, объявят в феврале.

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