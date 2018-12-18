Суд обязал трубчевских врачей возить пациента гемодиализ в Брянск

18 Дек. 11:52 2018-12-18T11:52:18+03:00

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По решению суда жителя Трубчевского района медики должны возить на гемодиализ в Брянск три раза в неделю. А департамент здравоохранения Брянской области обязаны покрыть все расходы.

Инвалид первой группы рассказал свою историю прокуратуре. После чего правоохранители провели проверку.

- Заявитель страдает хронической почечной недостаточностью, проходит три раза в неделю процедуру почечной терапии в Брянской областной больнице №1, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но больному отказали в транспортировке. Это создает угрозу его жизни и здоровью.

Правоохранители обратились в суд. Требования прокуратуры удовлетворили.

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