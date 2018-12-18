Брянский суд оставил в силе приговор борцу с коррупцией, который сам попался на взятках

18 Дек. 10:16 2018-12-18T10:16:42+03:00

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Брянский суд оставил в силе приговор борцу с коррупцией из Унечи, который сам попался на взятках. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на три года отправится в колонию общего режима. 34-летнего осужденный должен заплатить штраф 350 тысяч рублей. Его лишили звания майор полиции и права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на три года.

Осужденный с защитниками попытались обжаловать приговор, так как посчитали его слишком суровым. Но апелляцию не удовлетворили, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, в суде доказали, что в июне прошлого и в январе этого года частями через посредника-адвоката экс-полицейский получил взятку 35 тысяч рублей. За вознаграждение он обещал помочь вернуть долг. Так же он получал мелкие взятки – три и пять тысяч рублей. Кроме того, он похитил имущество, которое изъяли в магазинах, чтобы проверить, не контрафактное ли оно.

Кстати, еще одного высокопоставленного борца с коррупцией по подозрению в получении крупной взятки задержали на днях в Брянске. Уголовное дело завели на заместителя начальника одного из отделов экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Как считают следователи, в сентябре он получил почти 2,3 миллиона рублей от руководителя фирмы. Полицейский занимался выявлением налоговых преступлений.

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