В Трубчевске лоб в лоб столкнулись две иномарки: один водитель погиб

18 Дек. 09:41 2018-12-18T09:41:01+03:00

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В Трубчевске при лобовом столкновении двух иномарок погиб водитель одной из них. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале второго дня в понедельник, 17 декабря, на улице Володарского, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной версии, 68-летний водитель «Рено Логан», двигаясь со стороны Трубчевска в сторону деревни Прогресс, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу. И столкнулась с «Фольксвагеном Пассат», за рулем которого был 32-летний автомобилист.

Водитель «Рено» от полученных травм погиб на месте ДТП. Второго водителя с травмой грудины отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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