Брянские пожарные получат новую технику

18 Дек. 09:30 2018-12-18T09:30:17+03:00

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Брянские пожарные в четверг, 20 декабря, получат новую технику. Ключи спасателям вручат в торжественной обстановке на площади Ленина в 9.30. Здесь пройдет выставка пожарной и специальной техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

После в Хрустальном зале правительства области состоится учебно-методический сбор. На нем подведут итоги работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Брянской области и озвучат задачи на следующий год.

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