В Брянске поймали двух парней, которые крали аккумуляторы в отечественных машинах

18 Дек. 09:23 2018-12-18T09:23:01+03:00

У задержанных изъяли два из трех украденных аккумулятора. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии

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В Брянске поймали 17-летнего и 18-летнего жителей Фокинского района, которые крали аккумуляторы в отечественных машинах без сигнализации. На злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет колонии.

- Серия краж аккумуляторных батарей произошла в декабре, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Воры действовали по ночам. Они выбирали автомобили с отключенной сигнализацией, вскрывали их и похищали батареи.

У задержанных парней изъяли два из трех украденных аккумулятора.

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