В Брянске поймали двух парней, которые крали аккумуляторы в отечественных машинах
Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии
У задержанных изъяли два из трех украденных аккумулятора.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске поймали 17-летнего и 18-летнего жителей Фокинского района, которые крали аккумуляторы в отечественных машинах без сигнализации. На злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет колонии.
- Серия краж аккумуляторных батарей произошла в декабре, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Воры действовали по ночам. Они выбирали автомобили с отключенной сигнализацией, вскрывали их и похищали батареи.
У задержанных парней изъяли два из трех украденных аккумулятора.
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