2018-12-18T08:56:08+03:00
Общество

В Брянске на Набережной установили видеонаблюдение

Вокруг фонтана собираются залить каток
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, личная страница Александра Хлиманкова.Фото: vk.com, личная страница Александра Хлиманкова.
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В Брянске возле концертного зала "Дружба" на отремонтированной Набережной установили систему видеонаблюдения. Фотографию монитора, на котором выведено изображение с камер, опубликовал на своей странице в соцсети глава города Александр Хлиманков.

В комментариях пользователи начали сомневаться, что по изображению можно разглядеть лицо нарушителя. Другие предположили, что наблюдение рассчитано на то, чтобы заметив вандалов, например, можно было бы успеть их остановить.

Кстати, вокруг фонтана собираются залить каток. В этом случае на Набережной наконец-таки появится всеми долгожданный общественный туалет. Здесь же откроют прокат коньков.

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