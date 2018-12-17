За неделю жители Брянской области перевели «телефонным» мошенникам почти 600 тысяч рублей
Только на прошлой недели жители Брянщины перевели на счета «телефонных» мошенников почти 600 тысяч рублей.
На удочку аферистов попались 17 жителей области.
- Одни запаниковали из-за уведомления о «блокировке» банковской карты, другие стремились совершить выгодную покупку через интернет, а кто-то поверил в возможность выплаты компенсации или получения кредита, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Очередной жертвой злоумышленников стал 34-летний житель Суражского района. Мужчине срочно понадобились деньги на покупку машины. В банке в кредите отказали.Но на следующий день суражанину позвонили из «независимой кредитной организации» с выгодным предложением. Мужчина даже согласился на дистанционную оплату страхового взноса и перевел 31,8 тысячу рублей. Служба безопасности банка заблокировала карту клиента.
Но житель Суража оказался настойчивым. Несмотря на предупреждения о мошенниках, он вновь связался с «кредиторами». После того, как он продиктовал злоумышленникам трехзначный код с оборота карты, со счета исчезли 33,5 тысячи рублей.
По факту случившегося полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».
Правоохранители напоминают брянцам: будьте бдительны и не сообщайте данные карты незнакомцам.
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