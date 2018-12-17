За неделю жители Брянской области перевели «телефонным» мошенникам почти 600 тысяч рублей

17 Дек. 18:32 2018-12-17T18:32:06+03:00

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Только на прошлой недели жители Брянщины перевели на счета «телефонных» мошенников почти 600 тысяч рублей.

На удочку аферистов попались 17 жителей области.

- Одни запаниковали из-за уведомления о «блокировке» банковской карты, другие стремились совершить выгодную покупку через интернет, а кто-то поверил в возможность выплаты компенсации или получения кредита, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Очередной жертвой злоумышленников стал 34-летний житель Суражского района. Мужчине срочно понадобились деньги на покупку машины. В банке в кредите отказали.Но на следующий день суражанину позвонили из «независимой кредитной организации» с выгодным предложением. Мужчина даже согласился на дистанционную оплату страхового взноса и перевел 31,8 тысячу рублей. Служба безопасности банка заблокировала карту клиента.

Но житель Суража оказался настойчивым. Несмотря на предупреждения о мошенниках, он вновь связался с «кредиторами». После того, как он продиктовал злоумышленникам трехзначный код с оборота карты, со счета исчезли 33,5 тысячи рублей.

По факту случившегося полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители напоминают брянцам: будьте бдительны и не сообщайте данные карты незнакомцам.

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