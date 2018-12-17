Брянцам предложили проголосовать за открытие нового маршрута «Поликлиника БАЗ - Мясокомбинат»
Жителям Брянска предложили поучаствовать в опросе об открытии нового маршрута «Поликлиника БАЗ - Мясокомбинат».
Предполагается, что автобус будет проходить через Бежицкий рынок и памятник летчикам. Новому маршруту с регулируемым тарифом планируют присвоить номер 17. Линию будут обслуживать автобусы марки ЛиАЗ, сообщают в группе "Брянский автобус".
Проголосовать за открытие маршрута можно на сайте Брянского автотранспортного предприятия.
Отзывы и предложения по поводу открытия данного маршрута можно сообщать по адресу: autotransport32@mail.ru
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