Брянцам предложили проголосовать за открытие нового маршрута «Поликлиника БАЗ - Мясокомбинат»

17 Дек. 18:12 2018-12-17T18:12:13+03:00

Предполагается, что автобус будет проходить через Бежицкий рынок и памятник летчикам

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Жителям Брянска предложили поучаствовать в опросе об открытии нового маршрута «Поликлиника БАЗ - Мясокомбинат».

Предполагается, что автобус будет проходить через Бежицкий рынок и памятник летчикам. Новому маршруту с регулируемым тарифом планируют присвоить номер 17. Линию будут обслуживать автобусы марки ЛиАЗ, сообщают в группе "Брянский автобус".

Проголосовать за открытие маршрута можно на сайте Брянского автотранспортного предприятия.

Отзывы и предложения по поводу открытия данного маршрута можно сообщать по адресу: autotransport32@mail.ru

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