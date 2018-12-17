В Брянской области прошел слет школьников-активистов

17 Дек. 17:52 2018-12-17T17:52:47+03:00

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В Брянской области начали готовить активистов. С 1 декабря в нашем регионе будет работать центр «Старт в будущее». Он направлен на формирование лидерских качеств у ребят. 14 и 15 декабря школьники собрались на первом слете в лагере «Березка».

Сюда приехали 150 молодых "лидеров" и руководителей детских организаций из районов и городов области, сообщает региональный департамент внутренней политики.

Цель нового проекта - подготовка будущих управленцев.

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