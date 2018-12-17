С нового года брянцы будут платить за вывоз мусора по 73 рубля

17 Дек. 17:27 2018-12-17T17:27:15+03:00

Тариф будет одним из самых низких в ЦФО

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С 1 января брянцы будут платить за вывоз мусора 73 рубля. Тариф в нашей области будет одним из самых низких в Центральном федеральном округе. Так, во Владимирской и Костромской областях будут платить 118 рублей, в Курской - 134 рубля, в Липецкой - 119 рублей, в Рязанской - 107 рублей, в Смоленской - 94 рубля, в Тульской - 119 рублей.

Как пояснила врио по руководству управлением государственного регулирования тарифов Брянской области Марина Свиридова, изменение тарифов связано с введением новой системы обращения с отходами.

С нового года услуга по вывозу ТКО из категории жилищных перейдет в услуги коммунальные, а в квитанциях появится строка «обращение с ТКО», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

ВАЖНО

Телефон горячей линии государственной жилищной инспекции Брянской области: 64-66-90, департамента природных ресурсов и экологии Брянской области: 64-54-99, 64-60-32.

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