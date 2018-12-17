2018-12-17T17:27:15+03:00
Общество

С нового года брянцы будут платить за вывоз мусора по 73 рубля

Тариф будет одним из самых низких в ЦФО
Мария Дедкова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменение тарифов связано с введением новой системы обращения с отходами.Изменение тарифов связано с введением новой системы обращения с отходами.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

С 1 января брянцы будут платить за вывоз мусора 73 рубля. Тариф в нашей области будет одним из самых низких в Центральном федеральном округе. Так, во Владимирской и Костромской областях будут платить 118 рублей, в Курской - 134 рубля, в Липецкой - 119 рублей, в Рязанской - 107 рублей, в Смоленской - 94 рубля, в Тульской - 119 рублей.

Как пояснила врио по руководству управлением государственного регулирования тарифов Брянской области Марина Свиридова, изменение тарифов связано с введением новой системы обращения с отходами.

С нового года услуга по вывозу ТКО из категории жилищных перейдет в услуги коммунальные, а в квитанциях появится строка «обращение с ТКО», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

ВАЖНО

Телефон горячей линии государственной жилищной инспекции Брянской области: 64-66-90, департамента природных ресурсов и экологии Брянской области: 64-54-99, 64-60-32.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Брянска перевела «белому магу» больше трех миллионов рублей, чтобы вернуть возлюбленного
Брянские спасатели получили новую технику
Руководителем аппарата Брянской городской администрации стал Антон Вербицкий
В соцсетях опубликовали фотографию замерзшего автобуса «Березино - Фокино»
Брянца будут судить за нападение на полицейского
Брянская новогодняя елка из покрышек попала во всероссийский антирейтинг
В Новозыбкове 262 мальчишки и девчонки стали юнармейцами
Жителю Клинцов грозит до трех лет колонии за покупки с найденной банковской карты
Подробности ДТП в Навлинском районе: двух подростков госпитализировали
Житель Жирятинского района получил два года колонии за хранение марихуаны
Безработный житель Клинцов украл теленка на ферме
"КАМЕННАЯ СКАЗКА" вновь в БРЯНСКЕ
В 10-м микрорайоне в Брянске ночью сгорела иномарка
Педагог фольклорной школы в Брянске вошла в топ-3 лучших по России
Брянские заключенные поставили спектакль "Иван Васильевич меняет профессию"
15 сирот из Новозыбкова получили квартиры в новостройке
В Брянске появится памятная доска в честь космонавта Виктора Афанасьева
Улицы Брянска посыпают песком 17 машин
Ремонт коллектора на улице Спартаковской в Брянске пообещали завершить до конца недели
В Брянске начали заливать новый каток на Набережной
Гордимся нашими земляками
Вопросы заседания горсовета
В следующем году в Брянской области отремонтируют 250 дворов и 10 скверов и парков
Почетным гражданином Брянска стал Александр Мельников
Брянские лесники и полицейские усилят контроль за незаконной вырубкой елей к Новому году
В магазине Бежицы задержали двух брянцев с фальшивыми купюрами
В Карачевском районе открыли отремонтированный дом культуры