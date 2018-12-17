В Брянске водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный свет
Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора.
- Судя по кадрам, 6 декабря водитель "Пежо Боксер" нарушил правила дорожного движения на улице Ульянова в районе дома № 113, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования 40-летнего автомобилиста привлекли к ответственности.
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