В Брянске водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный свет

17 Дек. 17:07 2018-12-17T17:07:01+03:00

Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора

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В Брянске водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора.

- Судя по кадрам, 6 декабря водитель "Пежо Боксер" нарушил правила дорожного движения на улице Ульянова в районе дома № 113, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования 40-летнего автомобилиста привлекли к ответственности.

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