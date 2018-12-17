19 декабря жители Бежицы останутся без воды
На улице Бежицкой будут переподключать водопровод
Воды не будет с 9.00 до 17.00.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Бежицком районе Брянска 19 декабря отключат воду. Ее не будет с 9.00 до 17.00 в домах от №254 до №286 по четной стороне улицы Бежицкой, от дома №1 до дома №31 на улице Плодородной, на 2-м Бежицком переулке и на 1-м Городищенском переулке.
Ограничение связано с переподключением водопроводной сети на улице Бежицкой в районе Городищенской горки, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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