19 декабря жители Бежицы останутся без воды

17 Дек. 16:47 2018-12-17T16:47:22+03:00

Воды не будет с 9.00 до 17.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Бежицком районе Брянска 19 декабря отключат воду. Ее не будет с 9.00 до 17.00 в домах от №254 до №286 по четной стороне улицы Бежицкой, от дома №1 до дома №31 на улице Плодородной, на 2-м Бежицком переулке и на 1-м Городищенском переулке.

Ограничение связано с переподключением водопроводной сети на улице Бежицкой в районе Городищенской горки, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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