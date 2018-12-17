В Брянске закрыли четыре подпольных казино

17 Дек. 16:33 2018-12-17T16:33:06+03:00

Полицейские решают вопрос о возбуждение уголовных дел

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В Бежицком районе Брянска полицейские обнаружили четыре подпольных казино. Игровые салоны располагались в домах на улицах 3-го Интернационала,Ульянова, Почтовой и Ново-Советской.

- Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Виновникам грозит штраф до полумиллиона рублей либо до двух лет лишения свободы.

К слову, всего в этом году брянские полицейские обнаружили 39 подпольных игровых салонов, завели 29 уголовных дел, к ответственности привлекли больше 50 человек.

СПРАВКА

Сообщить о подпольном казино можно по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102) или по телефону доверия областного УМВД 72-22-33.

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