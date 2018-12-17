2018-12-17T16:17:45+03:00
Экономика

На БМЗ начала работу линия порошковой окраски

БМЗ продолжает внедрять и осваивать прогрессивные технологии
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В цехе магистральных тепловозов начала работу современная линия порошковой окраскиВ цехе магистральных тепловозов начала работу современная линия порошковой окраски
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Новую технологию отличает ряд преимуществ. Она повышает качество декоративного покрытия, исключает применение растворителей, содержащих вредные органические соединения и выделяющих резкий химический запах, улучшает санитарно-гигиенические условия труда и экологическую обстановку в цехе.

На затвердевание порошкового покрытия уходит всего 30 минут. Тогда как при использовании жидких лакокрасочных материалов нужная механическая прочность достигается в течение пяти-семи суток.

Благодаря применению электростатического краскораспылителя порошковая краска максимально оседает на детали. Потери при этом снижаются в 10 раз.

Под воздействием высоких температур в специальной камере нанесенный порошковый слой преобразуется в качественное монолитное покрытие. Его антикоррозийные и ударопрочные свойства гораздо выше, чем при использовании традиционных жидких лакокрасочных материалов.

Параллельно на заводе ведется монтаж окрасочно-сушильных камер, которые дадут возможность сократить время сушки в пять раз и сделать процесс окраски локомотивов еще более экологичным.

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