На БМЗ начала работу линия порошковой окраски
Новую технологию отличает ряд преимуществ. Она повышает качество декоративного покрытия, исключает применение растворителей, содержащих вредные органические соединения и выделяющих резкий химический запах, улучшает санитарно-гигиенические условия труда и экологическую обстановку в цехе.
На затвердевание порошкового покрытия уходит всего 30 минут. Тогда как при использовании жидких лакокрасочных материалов нужная механическая прочность достигается в течение пяти-семи суток.
Благодаря применению электростатического краскораспылителя порошковая краска максимально оседает на детали. Потери при этом снижаются в 10 раз.
Под воздействием высоких температур в специальной камере нанесенный порошковый слой преобразуется в качественное монолитное покрытие. Его антикоррозийные и ударопрочные свойства гораздо выше, чем при использовании традиционных жидких лакокрасочных материалов.
Параллельно на заводе ведется монтаж окрасочно-сушильных камер, которые дадут возможность сократить время сушки в пять раз и сделать процесс окраски локомотивов еще более экологичным.
Еще больше материалов по теме: «Брянщина: экономика»