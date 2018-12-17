На новогодние праздники из Брянской области пустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

17 Дек. 16:07 2018-12-17T16:07:49+03:00

Кроме того, накануне и после праздничных дней будут курсировать составы №201/202 из Москвы в Новозыбков и обратно. Фото: Елена РАКОВА

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На новогодние праздники будут курсировать дополнительные поезда Брянск-Москва и Брянск-Санкт-Петербург.

Железнодорожники увеличили число рейсов из-за прогнозируемого увеличения количества пассажиров, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги

Так, между Москвой и Брянском пустят дополнительные поезда №207 и №208 30 и 31 декабря.

30 декабря из Санкт-Петербурга в Брянск отправится состав №239.

Дополнительные рейсы из Москвы запланированы на 29 и 31 декабря. Первый отправится из столицы в 23.58, в Брянск прибудет в 6:59. Второй уедет из Москвы в 12.17, в Брянск прибудет в 18.08.

8 января поезд №209 доставит пассажиров из Москвы в Брянск. Он уедет из столицы в 12.17, а прибудет в 18. 08. Еще один доппоезд №222 отправится из Брянска в 23.48 и прибудет в Москву в 6.38.

Кроме того, накануне и после праздничных дней будут курсировать составы №201/202 из Москвы в Новозыбков и обратно.

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