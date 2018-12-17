По дороге из Москвы в Брянск пропал Юрий Паздников

17 Дек. 15:42 2018-12-17T15:44:06+03:00

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По дорогое из Москвы в Брянскую область пропал 37-летний Юрий Паздников. 13 декабря он выехал из столицы на серебристом автомобиле "Ауди- А4" с черным капотом. Но в пункт назначения так и не добрался, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего : рост 178 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы темные.

Был одет: черные брюки, темно-синюю удлиненную куртку и вязаную шапку серого или синего цвета. Обут - в черные ботинки. С собой был черный рюкзак.

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