Самые спортивные чиновники работают в Дубровском районе

17 Дек. 15:22 2018-12-17T15:22:09+03:00

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15 декабря в Брянске прошла спартакиада «Здоровье» среди руководителей и сотрудников администраций и депутатов.

В соревнованиях поучаствовала 31 команда и около 300 человек, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Победителями спартакиады стали чиновники из Дубровского района. Второе место заняла команда из Брянска, третье - из Дятьковского.

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