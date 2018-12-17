Самые спортивные чиновники работают в Дубровском районе
Они стали победителями спартакиады «Здоровье»
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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15 декабря в Брянске прошла спартакиада «Здоровье» среди руководителей и сотрудников администраций и депутатов.
В соревнованиях поучаствовала 31 команда и около 300 человек, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Победителями спартакиады стали чиновники из Дубровского района. Второе место заняла команда из Брянска, третье - из Дятьковского.
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