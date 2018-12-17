В Брянской области 14-летняя школьница получила ожоги от новогодней гирлянды

17 Дек. 14:55 2018-12-17T14:55:16+03:00

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В Брянской области 14-летняя школьница получила ожоги после того, как включила в розетку новогоднюю гирлянду. Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря, в селе Кокино Выгоничского района.

- Девочка нашла в шкафу старую гирлянду, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального УМВД. - Не спросив у родителей, исправна ли она, она решила включить ее. Провода закоротило. На шум прибежала родственница девочки из соседней комнаты. Гирлянду из розетки выдернули.

Школьница получила ожоги рук. Сейчас она находится в больнице. Степень вреда здоровью, который она получила, оценивают эксперты. Полицейские продолжают проверку по факту происшествия.

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