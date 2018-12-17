СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-17T14:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Покровской горе в Брянске включили фонари. Фотографии сквера после ремонта опубликовали пользователи в соцсети. Правда, горожане жалуются, что вечером здесь все равно темно.

Напомним, на Покровской горе обещали установить 27 фонарей. Все ли они работают сейчас, неизвестно. Также собирались впервые в истории существования памятника подсветить стелу. Но, судя по фото, этого пока не сделали.

Фото: vk.com, Игорь Богданов.

На ремонт Покровской горы выделили 15 миллионов рублей из областного бюджета. Здесь заменили тротуарную плитку, отремонтировали ступени и памятник, установили новые лавочки. Проект реконструкции разработал Александр Панченко.

Памятник в историческом месте Брянска появился в 1985 году. Его построили в честь 1000-летия города. Правда, все археологические находки на Покровке датируются 12-13 веком.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».