2018-12-17T13:26:05+03:00
Общество

В брянских школах выбрали лучшие новогодние елки

Победителей наградили в каждом районе
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянская городская администрацияФото: пресс-служба Брянская городская администрация
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В Брянске подвели подвели итоги творческого конкурса «Новогодняя елка-2019». Его участниками стали 62 школы и Центры внешкольной работы и детского творчества.

Жюри выбрало победителей в каждом районе областного центра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Бежице первое место заняла елка из школы №39. В Володарском районе лучшей признали поделку из школы №58. В Советском - из школы №4. А в Фокинском - из школы №30.

Ребят наградят грамотами и памятными призами.

Фото: пресс-служба Брянская городская администрация

Фото: пресс-служба Брянская городская администрация

Фото: пресс-служба Брянская городская администрация

Фото: пресс-служба Брянская городская администрация

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