Брянский самбист стал вторым на чемпионате Центрального федерального округа
Александр Ульяхов выступал в весовой категории до 82-х килограммов
Фото: пресс-служба Федерации дзюдо России
Изменить размер текста:
Брянский самбист Александр Ульяхов завоевал серебряную медаль на чемпионате Центрального федерального округа.
Соревнования, на которым отличился наш земляк, завершились на днях в Воронеже.
Спортсмен брянского Центра спортивной подготовки выступал в весовой категории до 82-х килограммов, сообщают на сайте центра.
Призеры чемпионата ЦФО получили право поучаствовать в чемпионате России в феврале будущего года.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».