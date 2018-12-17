Брянский самбист стал вторым на чемпионате Центрального федерального округа

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-17T13:02:39+03:00

Александр Ульяхов выступал в весовой категории до 82-х килограммов

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Брянский самбист Александр Ульяхов завоевал серебряную медаль на чемпионате Центрального федерального округа.

Соревнования, на которым отличился наш земляк, завершились на днях в Воронеже.

Спортсмен брянского Центра спортивной подготовки выступал в весовой категории до 82-х килограммов, сообщают на сайте центра.

Призеры чемпионата ЦФО получили право поучаствовать в чемпионате России в феврале будущего года.

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