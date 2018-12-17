2018-12-17T12:41:48+03:00
Общество

В Клинцах по решению суда внука вернули судимой за побои бабушке

Хотя в администрации были против
Мария Дедкова
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Правоохранители вступились за бабушку.Правоохранители вступились за бабушку.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянский областной суд признал незаконным заключение Клинцовской городской администрации об отказе пенсионерки быть опекуном своего внука.

В феврале 2018 года жительница Клинцов подала документы на опекунство. После рассмотрения заявления в мэрии женщине отказали, сославшись на то, что она в 2006 году была судима за побои. Подростка передали на воспитание в другую семью.

- Но внук горожанки с самого рождения проживал с ней, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Она занималась его воспитанием. С момента ее преступления прошло больше 10 лет. Поэтому его декриминазизировали. Кроме того, при принятии решения чиновники не исследовали характеристики будущего опекуна.

Правоохранители вступились за бабушку и подали иск в Клинцовский суд, где требования прокурора удовлетворили. Ответчик обратился в областной суд с апелляцией, но все осталось без изменений.

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