Прокуратура: в Брянске участки для многодетных семей выдают без коммуникаций

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-17T12:28:39+03:00

Такие земли выдают многодетным семьям. Как здесь жить- большой вопрос. Фото: Марина АНТОНОВА

А также правоохранители потребовали выделить больше земли под участки

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Брянска потребовала создать инфраструктуру у домов для многодетных семей. Правоохранители провели проверку. Оказалось, что в границах сформированных и готовых к предоставлению участков нет коммуникаций - электричества, газа, водопровода, дорог и других удобств. Поэтому земли, которые получат брянцы, использовать все равно не будут.

Кроме того, потребность в участках слишком велика.

- Это не позволяет реализовать положения закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, которые растят трех и более детей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокурор Брянска потребовал от главы городской администрации устранить нарушения.

Сколько еще ждать брянским семьям, не получившим землю, читайте тут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».