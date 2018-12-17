Прокуратура: в Брянске участки для многодетных семей выдают без коммуникаций
Прокуратура Брянска потребовала создать инфраструктуру у домов для многодетных семей. Правоохранители провели проверку. Оказалось, что в границах сформированных и готовых к предоставлению участков нет коммуникаций - электричества, газа, водопровода, дорог и других удобств. Поэтому земли, которые получат брянцы, использовать все равно не будут.
Кроме того, потребность в участках слишком велика.
- Это не позволяет реализовать положения закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, которые растят трех и более детей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокурор Брянска потребовал от главы городской администрации устранить нарушения.
Сколько еще ждать брянским семьям, не получившим землю, читайте тут.
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