Житель Новозыбкова пойдет под суд за избиение двух полицейских
39-летний житель Новозыбкова пойдет под суд за избиение двух сотрудников патрульно-постовой службы. Горожанина обвиняют в применении насилия к представителям власти, находящимся при исполнении служебных обязанностей.
Расследование этого дела уже закончено, документы с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд.
По версии следствия, днем 24 октября двое сотрудников взвода ППС приехали проверить сообщение о нарушении общественного порядка одним из жильцов многоквартирного дома.
- Дебошира быстро обнаружили и полицейские попросили его успокоиться, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А в ответ один страж порядка получил удар кулаком в голову и был сбит с ног, а второй и вовсе множественные удары руками по голове.
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