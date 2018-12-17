Житель Новозыбкова пойдет под суд за избиение двух полицейских

17 Дек. 12:14 2018-12-17T12:14:46+03:00

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39-летний житель Новозыбкова пойдет под суд за избиение двух сотрудников патрульно-постовой службы. Горожанина обвиняют в применении насилия к представителям власти, находящимся при исполнении служебных обязанностей.

Расследование этого дела уже закончено, документы с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд.

По версии следствия, днем 24 октября двое сотрудников взвода ППС приехали проверить сообщение о нарушении общественного порядка одним из жильцов многоквартирного дома.

- Дебошира быстро обнаружили и полицейские попросили его успокоиться, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А в ответ один страж порядка получил удар кулаком в голову и был сбит с ног, а второй и вовсе множественные удары руками по голове.

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