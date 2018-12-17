12 жителей Жирятинского района получили субсидии на жилье
Семьям уже вручили сертификаты
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12 жителей Жирятинского района получат субсидии на покупку жилья.
Все они стали участниками подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщают в райадминистрации.
Семьям уже вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
До Нового года участникам программы нужно успеть до конца года совершить сделки купли-продажи недвижимости и вступить в права собственности. Обязательное условие - покупка дома или квартиры в селе.
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