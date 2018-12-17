Брянцы продолжают жаловаться на работу маршруток по вечерам

17 Дек. 10:06 2018-12-17T10:06:46+03:00

Интервал движения маршруток в городе по вечерам должен быть около получаса. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Девушка целый час не могла уехать из Бежицы на второй Брянск

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Брянцы продолжают жаловаться на работу маршрутных такси по вечерам. В субботу, 15 декабря, молодая девушка целый час не могла уехать из Бежицы на второй Брянск. По ее словам, первая маршрутка прожала в начале десятого вечера, но не остановилась. Следующую она прождала почти час.

Сложно после работы уехать и жителям Бежицы из Володарского района через Речную.

Пользователи предложили пожаловаться на работу маршрутных такси в Брянскую городскую администрацию. Власти опубликовали схему движения общественного транспорта по вечерам. Интервал должен быть около получаса.

Другие в комментариях пишут, что в нашем городе и стране есть проблемы поважнее, чем общественный транспорт. И поинтересовались, почему всех собак спускают именно на водителей маршруток, а не на троллейбусы и автобусы.

Многие вспомнили, сколько километров прошли пешком в молодости, так как общественный транспорт вечерами тоже не ходил, а маршруток и вовсе не было. Некоторые посоветовали девушке купить машину или вызывать такси в столь поздний час.

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