В Брянске ищут родителей для новорожденной Даши

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-17T09:18:55+03:00

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В Брянске ищут родителей для новорожденной Дарьи. Девочке не исполнилось еще и месяца. Мать от нее отказалась, а отец сидит в колонии, сообщают в пресс-службе мэрии. Сейчас Даша находится в больнице, за ней следят медики. Но ребенку нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут ее в семью.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Если вы хотите взять Дашу на воспитание, обратитесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства горадминистрации.

Адрес: улица Октябрьская, 103, кабинет 6.

Телефон 8(4832) 64-23-86.

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