Ночью в Новозыбкове сгорел микрофургон

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-17T09:06:49+03:00

Во время пожара никто не пострадал

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Ночью в брянском городе Новозыбков сгорел микрофургон. Сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Советская Площадь поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.39 в понедельник, 17 декабря. На место выехали две пожарные машины. Уже через две минуты подразделения прибыли.

Оказалось, что горит фургон на площади четырех квадратных метров. С огнем справились за четыре минуты – в 2.46 пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся автомобиль.

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