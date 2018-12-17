2018-12-17T08:58:44+03:00
Общество

В Почепе приняли присягу больше 90 новобранцев

В Брянской области базируется 856-й Гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Поческсое слово".Фото: "Поческсое слово".
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В воскресенье утром, 16 декабря, в брянском городе Почеп приняли присягу больше 90 новобранцев. Здесь базируется 856-й Гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк, а также отдельный батальон материального обеспечения и медицинский батальон.

Торжественная церемония прошла у памятника воинам освободителям. На нее пришли родители солдат, районные власти, юнармейцы, ветеран боевых действий Сергей Мамонов и другие военнослужащие. Солдаты, которых принимали в ряды Вооруженных сил РФ уже прошли курс молодого бойца, сообщает газета «Почепское слово».

После того, как ребята прочитали текст присяги, у памятника прошел митинг. Затем новоиспеченных солдат поздравили их родные и близкие.

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