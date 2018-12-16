В понедельник брянцев ждет морозная и снежная погода

16 Дек. 18:06 2018-12-16T18:06:33+03:00

Днем будет до девяти градусов мороза

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В понедельник, 17 декабря, брянцев ждет морозная и снежная погода. Весь день будем облачно, но местами возможны прояснения.

В некоторых районах выпадет небольшой снег (до 1 миллиметра), сообщает ГУ МЧС РФ по Брянской области.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13…-8 градусов. нем будет -9…-4 градуса.

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