2018-12-16T18:06:33+03:00
Общество

В понедельник брянцев ждет морозная и снежная погода

Днем будет до девяти градусов мороза
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 декабря, брянцев ждет морозная и снежная погода. Весь день будем облачно, но местами возможны прояснения.

В некоторых районах выпадет небольшой снег (до 1 миллиметра), сообщает ГУ МЧС РФ по Брянской области.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13…-8 градусов. нем будет -9…-4 градуса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два брянских предприятия заподозрили в подделке молочной продукции
В Стародубе водитель легковушки на зебре сбил женщину
В брянском театре юного зрителя покажут премьерный спектакль "Вождь краснокожих"
В Новозыбкове открыли социальный склад вещей для малообеспеченных и многодетных семей
В Брянске автомобилистка протаранила фонарный столб
Брянские казаки подвели итоги года
Под Брянском водитель легковушки сбил подростка
Брянские чиновники и депутаты сдали нормативы ГТО
В Брянской области задержали украинца, который незаконны пытался перебраться через границу России
Ремонт ДК БМЗ в Брянске продолжится в следующем году
В Мглине водитель легковушки погиб под колесами погрузчика
В Брянске снова проверили пожарную безопасность в торговых центрах
Дорогу к МРЭО ГИБДД в Брянске приведут в порядок на следующей неделе
Лед на брянских катках проверил замгубернатора
Брянец Александр Бояров стал абсолютным чемпионом мира по армлифтингу
В Брянске 17 декабря водителей ждут сплошные проверки
В Дятькове ищут свидетелей ДТП с 14-летней девочкой
В Брянске к Новому году установили светящиеся фигуры и повесили гирлянды