В понедельник брянцев ждет морозная и снежная погода
Днем будет до девяти градусов мороза
Изменить размер текста:
В понедельник, 17 декабря, брянцев ждет морозная и снежная погода. Весь день будем облачно, но местами возможны прояснения.
В некоторых районах выпадет небольшой снег (до 1 миллиметра), сообщает ГУ МЧС РФ по Брянской области.
Ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13…-8 градусов. нем будет -9…-4 градуса.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».